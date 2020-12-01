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Рада рассмотрит вопрос поддержки бизнеса, продажи э-сигарет детям и ВСК

Рада рассмотрит вопрос поддержки бизнеса, продажи э-сигарет детям и ВСК

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует определиться по ряду проектов законов о внесении изменений в Налоговый кодекс, в частности, направленного на поддержку бизнеса в условиях карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, на включение в повестку дня и для принятия решения о сокращении срока для внесения альтернативных проектов значится президентский проект закона №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2.

Кроме того, запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта №3039а о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и по другим вопросам государственного долга.

Нардепы также планируют рассмотреть проект постановления №4262 о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского областного управления ГСЧС и Луганской областной государственной администрации - военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования и возникновения и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера.

Также во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона №3087-д о Бюро экономической безопасности Украины.

На повестке дня для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины значится Закон Украины №3014 "Об электронных коммуникациях".

Также должны рассмотреть во втором чтении проект закона №3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков накануне заявил, что проект Государственного бюджета на 2021 год на этой неделе не будет рассмотрен. В то же время, по его словам, на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия документа.

Также Разумков сообщил, что нардепы до конца недели могут рассмотреть консолидированный законопроект по восстановлению норм э-декларирования.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
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