Зеленский о годовщине всеукраинского референдума: независимость не означает завершение борьбы

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что слово "Независимость" стоит писать с большой буквы - в знак безграничного уважения ко всем, кто веками за ее боролся. По его словам, украинцы поняли позже, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "Независимость" стоит писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за ее боролся, и как символ того, как много она для нас значит", - написал Зеленский.

По его словам, впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: "А что, разве может быть как-то иначе?".

"На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, историческое ответ: иначе быть не может. 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине "да". Более 28 млн голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве - в свободной Украине. Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина делает это седьмой год подряд.

"Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искренних удивлений: "А разве может быть иначе, как свободная, единая и независимая Украина?", - написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский предложил задуматься об этом и помнить каждый раз, "когда так хочется начать Facebook-баталию со своими соотечественниками на тему "Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?".

"Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии - если все мы вместе приложим для этого свои усилия", - подчеркнул он.

Справка УНН: Всеукраинский референдум 1991 года - общенациональный референдум на территории бывшей УССР о провозглашении независимости Украины, который состоялся 1 декабря 1991 года. Граждане Украины высказались в поддержку независимости: 2804071 человек (90,32%) проголосовала "За".

Как сообщалось, Раде рекомендуют принять законопроект о всеукраинском референдуме.