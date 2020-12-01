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НАПК раскритиковало предложение отменить заключение как наказание за ложь в декларациях

НАПК раскритиковало предложение отменить заключение как наказание за ложь в декларациях

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Разработанный рабочей группой Верховной Рады законопроект об ответственности за ложь в декларации не предусматривает заключение за неподачу декларации или умышленное декларирование недостоверной информации. Это констатировали в Национальном агентстве по предупреждению коррупции и сделали заявление с критикой относительно такой ситуации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Законопроект рабочей группы по решению конституционного кризиса отменяет заключение за умышленное декларирование недостоверной информации, что ранее предлагали 6 из 7 парламентских фракций и групп... Во время парламентских выборов практически каждая партия декларировала нетерпимость к коррупции и достойное наказание для коррупционеров, "бескомпромиссную борьбу с коррупцией", "уничтожение системной коррупции" и "посадки коррупционеров". К сожалению, рабочая группа в Верховной Раде, на которую была возложена задача решить конституционный кризис, проигнорировала запрос общества на справедливое наказание коррупционеров и положения программ соответствующих политических сил. Разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредоставление декларации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что НАПК уверено, что такое наказание не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции и утверждению справедливости в украинском обществе.

"Так, даже те лица, которые умышленно отмечают в декларации недостоверные сведения на сумму от 3000 прожиточных минимумов (от 6 306 000 грн и более, в том числе если это будут сотни миллионов гривен) будут караться только штрафом - от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов (от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн)", - указано в сообщении.

Сообщается, что за умышленное непредоставление декларации также предусмотрены только штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.

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"Такие нормы будут только помогать коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления. В то время, как в Польше, Латвии и Литве за непредоставление декларации и декларирование недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать", - сказал глава НАПК Александр Новиков.

Указано, что зарегистрированные еще 2 ноября законопроекты № 4304, № 4307 и № 4301 предусматривают заключение за умышленное декларирование недостоверной информации и умышленное непредоставление декларации.

"НАПК продолжает придерживаться ранее высказанной позиции и отмечает, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы. Иначе - эффективное предотвращение коррупции будет невозможным", - добавили в пресс-службе.

Напомним, во фракции Зеленского не могут быстро вернуть ответственность за ложь в декларациях.

Также напомним, рабочая группа по КСУ 27 ноября решила, что за ложь в декларациях не должно быть лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: декларация, НАПК
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