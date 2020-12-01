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Разумков собирает глав фракций на совещание

Разумков собирает глав фракций на совещание

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании парламента и пригласил глав депутатских фракций и групп собраться в его кабинете на совещание, передает корреспондент УНН.

"После окончания выступлений депутатских фракций и групп будет объявлен перерыв на 30 минут. Прошу руководителей депутатских фракций и групп собраться в моем кабинете... Объявляется перерыв до 11:05", - сказал спикер парламента.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует определиться по ряду проектов законов о внесении изменений в Налоговый кодекс, в частности, направленного на поддержку бизнеса в условиях карантина через коронавирус.

Нардепы также планируют рассмотреть проект постановления №4262 о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского областного управления ГСЧС и Луганской областной государственной администрации - военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования и возникновения и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера.

Также во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона №3087-д о Бюро экономической безопасности Украины.

На повестке дня для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины значится Закон Украины №3014 "Об электронных коммуникациях".

Также должны рассмотреть во втором чтении проект закона №3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков накануне заявил, что проект Государственного бюджета на 2021 год на этой неделе не будет рассмотрен. В то же время, по его словам, на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия документа.

Также Разумков сообщил, что нардепы до конца недели могут рассмотреть консолидированный законопроект по восстановлению норм е-декларирования.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, нардепы, Дмитрий Разумков
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