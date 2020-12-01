ВР сократила сроки рассмотрения законопроектов Зеленского о поддержке бизнеса

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовке необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине, передает корреспондент УНН.

В частности, речь идет о проекте закона о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных из-за COVID-19 №4429.

Также это касается проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных из-за COVID-19 №4430.

Нардепы также поддержали включение в повестку дня проекта закона №4431 о создании в составе государственного бюджета фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и ее последствиями на период действия карантина.

На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект по поддержке субъектов хозяйствования и застрахованных лиц на период карантина.

Как сообщал УНН, ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал 8 тыс. грн помощи ФЛП и работникам, потерявшим работу из-за карантина, введенного из-за коронавируса.