Нардепы поддержали внесение изменений в Хозяйственный кодекс относительно устава ООО и ОДО

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада Украины поддержала проект закона о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно устранения правовых коллизий в требованиях в устав обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью № 3497. Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, целью принятия законопроекта является решение коллизии между Законом Украины “Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью” и Хозяйственным кодексом Украины в части обязательных требований в уставы ООО и ОДО.

Законопроект предлагает:

— исключить из Хозяйственного кодекса Украины положения о необходимости определения в уставе долей участников ООО и ОДО;

— определить, что перечень обязательных требований к уставов ООО и ОДО определяется исключительно Законом Украины “Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью”.

Кроме того, председатель ВРУ Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение о сокращении наполовину сроков подачи поправок и предложений и подготовки ко второму чтению законопроекта № 3497. За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов.

Напомним, ранее Совет отклонил проект постановления № 3383-П1 об отмене решения ВРУ о принятии во втором чтении и в целом как закона законопроекта о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков при действия карантина, установленного Кабмином для предотвращения распространения COVID-19.