Буславец сообщила о завершении подготовки к "зеленым" аукционам

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Подготовка к проведению "зеленых" аукционов в 2021 году на завершающем этапе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает УНН.

Вопрос проведения "зеленых" аукционов обсудили на днях в Минэнерго, в ходе согласительного совещания, которое проводила первая заместительница министра энергетики Ольга Буславец.

Участие в мероприятии приняли НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель" и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережения Украины.

"На совещании обсуждены и согласованы предложения по объемам и параметрам годовой квоты поддержки, графика проведения аукционов на 2021 год, а также - индикативных прогнозных показателей годовых квот поддержки на 2022-2025 годы. Предложения учитывают, в частности, фактическое состояние реализации объектов возобновляемой энергетики, планы развития отрасли в соответствии с Энергетической стратегией Украины до 2035 года и техническую способность энергосистемы Украины к интеграции новых мощностей по ВИЭ", - рассказали в Минэнерго, добавляя, что правительственный проект решения по всем показателям планируется представить инвесторам в области ВИЭ на расширенной встрече, которая запланирована на 3 декабря.

Напомним, ранее Буславец согласовала меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику и снизила тарифы на "зеленую" электроэнергию.