Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,50 0,0281  EUR: 34,15 0,1860 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание ВР и ситуация под стенами парламента
Эксклюзивные новости УНН
Нардеп рассказал, сколько еще будет работать рабочая группа по КСУ
Нардеп рассказал, сколько еще будет работать рабочая группа по КСУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5520

В Офисе Президента считают, что Сытник должен уйти в отставку - СМИ

В Офисе Президента считают, что Сытник должен уйти в отставку - СМИ

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Официально признанный судом коррупционер, ставленник Штатов, не может возглавлять антикоррупционный орган из-за давления иностранных структур. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

“Фигурант уголовных дел и официально коррупционер — это о руководителе НАБУ Артеме Сытнике. Он до сих пор остается на должности, несмотря на решение Конституционного суда о незаконности его назначения только из-за поддержки его иностранными кураторами. И посольство США в Украине и МВФ в один голос буквально шантажируют украинскую власть, требуя сохранить кресло Сытнику. Но правомерно ли это и почему мы идем на поводу у них?”, — сообщает СМИ.

При этом подчеркивается, что “даже в Офисе президента недоумевают о том, как такой человек может руководить антикоррупционным ведомством в нашей стране и прямо заявляют, что история НАБУ не является украинской”.

“Я убежден, что корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Сытник. Он не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером украинским судом, и это решение суда вступило в законную силу”, — отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров в одном из интервью журналистам, передает канал.

Также сообщается, что такой правоохранительный орган, как НАБУ, на данный момент вообще не востребован.

“Ну и самое главное, а надо ли НАБУ украинскому обществу? Последние социологические исследования говорят обратное. К этому органу самое низкое доверие сегодня у людей. Очевидно, столь дорогой в содержании орган так и не смог доказать свою эффективность, а главное просто необходимость”.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.