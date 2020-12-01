Зеленский приехал в ОГП: поздравил прокуроров и раздал госнаграды

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Офиса генпрокурора, где поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, а также вручил госнаграды и призвал "не становиться заложниками образа", разрушая все стереотипы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Зеленский выступил со словами приветствия к прокурорам.

"Не давайте, пожалуйста, никому убедить вас, что система работает и ничего невозможно с этой системой сделать. Не становитесь заложниками образа. Тем более, что среди ваших коллег есть немало достойных примеров для подражания", - сказал Зеленский.

Он убежден, что среди более 10 тыс. работников прокуратуры "много честных и порядочных людей".

Также он добавил, что процесс реформирования органов прокуратуры "будет в ближайшее время успешно завершен" и "на обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды".

Сообщается, что Владимир Зеленский также вручил работникам прокуратуры госнаграды.

По его словам, благодаря работникам прокуратуры "было привлечено к ответственности десятки преступников и они доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине - это не миф и не исключение из правил".

Напомним, сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры Украины.