В ЦИК назвали победителя на выборах мэра в Черновцах

КИЕВ. 1 декабря. УНН. По результатам повторного голосования Роман Кличук победил в выборах городского головы в Черновцах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“Результаты повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. По данным ТИК, Кличук Роман обогнал оппонента, получив 59,54% голосов избирателей (25 529 голосов)”, — сказано в сообщении.

Напомним, 29 ноября в Черновцах состоялось повторное голосование на выборах городского головы (второй тур), в котором черновчане выбирали между представителем “Команды Михайлишина” Виталием Михайлишиным и представителем “Единой Альтернативы” Романом Кличуком.

Добавим, Роман Кличук много лет занимается бизнесом. В 2006-2010 годах был депутатом Черновицкого областного совета 5 созыва от партии “Батькивщина” и членом депутатской бюджетной комиссии. С 2016 года был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава. В 2019 году стал членом партии “Самопомощь” и баллотировался в Верховную Раду Украины.