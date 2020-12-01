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Пойдут на штурм Рады: ФЛП останутся стоять под ВР круглосуточно

Пойдут на штурм Рады: ФЛП останутся стоять под ВР круглосуточно

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Представители организаторов акции "SaveФОП", заявили, что останутся стоять под Верховной Радой круглосуточно и готовы идти на штурм из-за решения парламента об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП, передает корреспондент УНН.

Так, предприниматели недовольны сегодняшним решением ВР. С трибуны организаторы акции заявили, что не верят нардепам.

"Все, кто сегодня проголосовал за этот позорный законопроект, наши враги. Они подвергают вас, ваших родных, ваших детей голодной смерти... Что вы (нардепы - ред.) получили все за это голосование? (...) Они продали нас, за какую-то подачку и сливают в унитаз. Мы здесь остаемся, дежурим, уезжаем-приезжаем. Есть единственный вариант - показать и победить. Сегодня призываем максимально всех остаться, сцену мы не собираем, мы стоим здесь и проводим дальше акцию", - заявили со сцены организаторы акции.

Отметим, что со сцены выступают представители ФЛП. Организаторы акции заявили, что не верят политикам. Также представитель организаторов отметил, что они в случае необходимости готовы идти даже на штурм, хотя пока надеются решить вопрос акцией протеста.

"Стоим, набираем силы, и не дай Бог, когда нас будет здесь сотня тысяч - пойдем на штурм. Тогда мы пойдем вместе, навсегда и до конца", - сказал участник акции со сцены.

Напомним, Рада приняла законопроект о ФЛП. Кассовые аппараты отсрочили на год.

Как сообщал УНН, решение в парламенте приняли на фоне протестов предпринимателей, которые продолжаются под стенами Верховной Рады и сегодня.

Напомним, Верховная Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовку необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, акции протеста, бизнес
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