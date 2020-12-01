Адвокат назвал “зашкваренные дела” НАБУ

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Больше 70% украинцев не доверяют НАБУ по причине отсутствия весомых результатов деятельности. Об этом в комментарии УНН сообщил юрист, адвокат Ростислав Кравец.

“Утрата доверия к НАБУ в первую очередь связана с отсутствием результата. Ведь НАБУ изначально заявляло, что им не хватало своей прокуратуры, потом они заявляли, что им не хватает своего суда, который, на мой взгляд, является антиконституционным. Сейчас, даже при наличии всех этих инструментов, они занимаются исключительно тем, что прослушивают незаконно телефоны, собирают данные, которые каким-то образом передаются иностранным разведкам, подписывают не понятные меморандумы с разведслужбами иностранных государств”, — отметил Кравец.

Нет от них и видимой экономической обоснованности существования, продолжил он. При ежегодных миллиардных бюджетах, доход от борьбы с коррупцией в Украине исчисляется сотнями тысяч гривен. В тоже время громкие дела “глохнут”.

“Что касается провальных дел, их масса.. Например, „дело Центрэнерго“ или „дело Онищенко“, „дело Укрооборонпрома“ — это те, что длятся давно. Я уже не говорю о „деле Окружного административного суда“. Это пример того, как деятельность НАБУ направлена не на борьбу с коррупцией, а на запугивание чиновников и их переподчинение иностранным инвесторам. А что касается успешных дел НАБУ — я думаю, это исключение из своих рядов нескольких наркоманов, а больше я вообще- то и не знаю, чем они могут похвастаться”, — отметил Кравец.

В СМИ припоминают НАБУ также срыв оборонного контракта между Украиной и Индией, когда в результате несанкционированного вмешательства детектива НАБУ в международные переговоры Индия расторгла заказ на ремонт индийских АН-23 на сумму в 400 млн долларов.

“Военные контракты едва не единственный надежный источник валютных поступлений в украинский бюджет. Поэтому деятельность правоохранительных структур должна все таки иметь скоординированный характер в плане защиты национальных и военно-политических интересов”, — отметил эксперт Дмитрий Снегирев.

Этот контракт был заключен с Индией еще в 2009 году, однако в связи с агрессией РФ, в 2014-2015 годах он оказался под угрозой срыва из-за дефицита комплектующих. Благодаря усилиям ГП “Завод 410 ЦА”, ГП “Антонов” и ГП “Спецтехноэкспорт”, контракт был продлен. Но в 2018 году в процесс выполнения контракта вмешалось НАБУ, возбудив в части него уголовное дело, после чего Индия отказалась от услуг оборонного комплекса Украины.

“Только благодаря поддержки посольства Украины в Республике Индия ситуацию удалось стабилизировать”, — сообщали тогда в госпредприятии “Завод 410 ЦА”, добавляя, что 60% их чистого дохода обеспечивает именно этот индийский контракт.