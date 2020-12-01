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Присяга Кличко и 74 "новеньких" в горсовете: как прошло первое заседание Киевсовета

Присяга Кличко и 74 "новеньких" в горсовете: как прошло первое заседание Киевсовета

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко принял присягу Киевского городского головы во вторник, 1 декабря, на первом заседании новоизбранного Киевского городского совета IX созыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мэр Киева Виталий Кличко принял присягу Киевского городского головы. А также предложил создать "большую коалицию" всех политических сил, представленных в новоизбранном Киевсовете", - говорится в сообщении.

Кличко отметил, какие решения Киевсовет принять в срочном порядке еще в этом году. Среди них - бюджет города на 2021 год и введение дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.

"Нам нужно принять бюджет столицы на следующий год. Это критически важно для жизнеобеспечения города! Надо продлить льготы и меры по поддержке бизнеса, которые принял Киевсовет прошлого созыва. А также - продолжать реализацию проектов, начатых в столице, и новых, которые запланировали", - подчеркнул мэр, призвав политсилы объединиться.

Как отметил Виталий Кличко, большинство избранников Киевсовета IX созыва - 74 депутата - стали депутатами впервые.

Напомним, Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Киева 6 ноября. По результатам, действующий мэр Виталий Кличко стал победителем голосования, набрав 50,52% голосов избирателей.

Источник: УНН
Теги: Виталий Кличко, Киевсовет
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