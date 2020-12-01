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Нардеп рассказал, сколько еще будет работать рабочая группа по КСУ
Нардеп рассказал, сколько еще будет работать рабочая группа по КСУ
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КСУ планирует возобновить работу на следующей неделе

КСУ планирует возобновить работу на следующей неделе

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Конституционный Суд Украины планирует возобновить работу через неделю, 8 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию на сайте суда.

Ранее суд переходил в режим дистанционной работы. У ряда судей был обнаружен коронавирус.

Пока же суд обнародовал повестку дня своей работы на следующую неделю - с 8 по 10 декабря.

По плану, во вторник, 8 декабря, Большая палата КСУ планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 нардепов относительно толкования положения 4 абзаца преамбулы Конституции Украины о "достойных условиях жизни" на закрытой части заседания.

Также планируется рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 47 нардепов относительно конституционности отдельных положений УПК Украины о спецконфискации и др.

Уже 10 декабря Большая палата КСУ планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно соответствия Конституции некоторых положений законов о государственной службе и о службе в органах местного самоуправления.

Источник: УНН
Теги: КСУ
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