Кравчук об остановке транспорта во время локдауна: вряд ли до такого дойдут

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Рассматривают различные варианты локдауна, но остановить транспорт будет достаточно сложно и вряд ли до такого дойдут. Об этом в интервью Украинскому радио сказала заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, передает УНН.

"Кабинет министров минимум за 7 дней должен предупредить о любых ограничительных мерах. Это нужно не только людям, которые путешествуют, но и бизнесменам, которые должны понимать - им надо продукты закупать в ресторан, не надо... Действительно, рассматривают различные варианты, но достаточно будет сложно остановить транспорт. Я думаю, что вряд ли к такому уже варианту придут, потому что это тоже требует подготовительного процесса. Даже общественный транспорт в любом городе - он должен ходить даже во время локдауна, потому что есть много категорий людей. Вот, как доедет медик - медсестра, врач, человек, который работает в какой-то организации жилищно-коммунального хозяйства, который отвечает, чтобы были свет и вода. Журналисты", - сказала Евгения Кравчук.

Она отметила, что в прошлый раз во время остановки транспорта были пропуска, но их надо подготовить.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине локдаун точно будет введен, единственный вопрос - когда именно - в декабре, или со 2 января.