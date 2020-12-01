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Возле Рады произошло столкновение между правоохранителями и предпринимателями

Возле Рады произошло столкновение между правоохранителями и предпринимателями

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Возле Верховной Рады произошла потасовка между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сегодня в центральной части Киева, в частности у здания Верховной Рады Украины проходит акция за массового участия граждан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что митингующие перекрыли дорогу и мешают народным избранникам беспрепятственно покинуть территорию законодательного органа Украины. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали.

"Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка", - отмечается в сообщении.

Также другая группа пикетчиков на улице Шелковичной у комитетов ВРУ заблокировала движение автомобилей для въезда и выезда. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят с участниками акции превентивную работу чтобы восстановить правопорядок.

Как сообщалось в УНН, представители организаторов акции "SaveФОП", заявляли, что останутся стоять под Верховной Радой круглосуточно и готовы идти на штурм из-за решения парламента об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Напомним, Рада приняла законопроект о ФЛП - кассовые аппараты отсрочили на год.

Напомним, Верховная Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовку необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине.

Источник: УНН
Теги: протесты, бизнес, ВРУ
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