Аваков: провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - враги государства

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику "Правого сектора", в адрес украинских граждан венгерского происхождения. Заявление главы МВД обнародовала пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядяться у патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать", - заявил министр.

Аваков заверил, что Украина защитит своих граждан от экстремистов "даже если провокацию угрозами устроено спецслужбами враждебной страны".

"Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - заявил он.

В пресс-служба напомнили, что на днях ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне вроде указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто накануне заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства".

Накануне нардеп от "Слуги народа" Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТО Закарпатской области.



Ранее в тот же день стало известно о том, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде в Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.