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ООС: боевики открывали огонь возле Катериновки из стрелкового оружия

ООС: боевики открывали огонь возле Катериновки из стрелкового оружия

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 1 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, с целью провокации враг совершил обстрел из стрелкового оружия наших позиций в районе Катериновки. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

На вооруженную провокацию подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Кроме того, должным образом выполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминировано почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

"Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 30 ноября боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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