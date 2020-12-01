Минздрав не вносил вопрос введения "локдауна" на заседание Кабмина в среду

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министерство здравоохранения не выносило вопрос о введении жесткого карантина в Украине на заседание правительства 2 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина-24", передает УНН.

"Мы такое предложение (о введении "локдауна" - ред.) на заседание правительства не вносили... У нас есть другие постановления, касающиеся медсистемы, медицины. Но все, что будет завтра - не касается карантина", - заявил Степанов.

Он заявил также, что официальное сообщение о жестком карантине, если он все же будет, можно ожидать за 7-10 дней до самого решения.

Комментируя результаты "карантина выходного дня", он отметил, что их в Минздраве смогут увидеть на следующей неделе.

"Сразу могу сказать, что мы помним, как прошли у нас первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались "карантина выходного дня". Но, все же, мы уже видим тенденцию к уменьшению динамики роста", - добавил министр.

Напомним, ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине локдаун точно будет введен, единственный вопрос - когда именно: в декабре, или с 2 января.

Как сообщал ранее УНН, в Украине на утро 1 декабря зафиксировано уже 745 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 498.

Также в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией и регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.