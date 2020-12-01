Расходы на образование в проекте Госбюджета-2021 составляют 6,6% от ВВП - Шкарлет

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В проекте Госбюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП - 295,6 млрд грн. Об этом в своем Telegram-канале сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.

"Ознакомился с требованиями Профсоюза работников образования и науки Украины. Как педагог полностью их поддерживаю. Постоянно выступаю за соблюдение прав педагогов на достойную зарплату и социальную защиту. Понимаю, что финансирование образования должно быть одним из приоритетов. Экономить на образовании нельзя... Согласно проекту Госбюджета-2021 общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП", - написал Сергей Шкарлет.

Он отметил, что процесс формирования проекта Государственного бюджета на 2021 год был очень сложным.

"Однако удалось отстоять повышение уровня оплаты труда для педагогов в следующем году. На 20% запланировано увеличение должностных окладов (ставок заработной платы) с 1 января 2021 года. Постоянно веду переговоры с Минфином и обращаюсь к народным депутатам, чтобы не переносить на более поздний срок последующее увеличение еще на 8,4%. Прогнозный сводный бюджет-2021 на образование ко второму чтению составляет 295,6 млрд грн (Государственный и местные), из них расходы на образование без местных бюджетов - 169,6 млрд грн", - добавил Шкарлет.

По его словам, также на следующий год предусмотрена новая субвенция для учебных заведений на борьбу с пандемией коронавируса. В проекте бюджета на эти цели заложено 1 миллиард гривен.

"Сейчас мы продолжаем работу над тем, чтобы защитить всех участников образовательного процесса и уменьшить риск заболевания коронавирусом в учебных заведениях. По инициативе МОН и поддержке Правительства в 2020 году выделено почти 540 млн грн для школ на закупку дезинфекторов для рук и поверхностей; разрешено использовать остатки средств образовательной субвенции на закупку средств индивидуальной защиты", - добавил Сергей Шкарлет.

Напомним, Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021 26 ноября.

А 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 год уже поступил на рассмотрение Верховной Рады.

Также напомним, Шкарлет анонсировал изменение формулы финансирования вузов.