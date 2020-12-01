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За неделю на государственные информационные ресурсы пытались осуществить около 1,4 млн кибератак

За неделю на государственные информационные ресурсы пытались осуществить около 1,4 млн кибератак

КИЕВ. 1 декабря. УНН. За неделю с 25 ноября по 1 декабря система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала около 1,4 млн подозрительных событий, что на 20% меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

"Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 1 372 814 подозрительных событий, что на 20% меньше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (89%), применение нестандартных протоколов (9,6%). Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 54 184 атак различных видов, что на 13% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (96%) и атаки типа "Harvest Attack" (3%). Также зафиксировано и заблокировано 15 DDoS-атак (в частности, на вебресурсы НАБУ и Госспецсвязи)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1 878 киберинцидентов, что примерно на уровне предыдущей недели.

"Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (99%)", - указано в сообщении.

Напомним, хакеры из Северной Кореи атаковали компанию, которая разрабатывает вакцину против COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, киберугроза, Госспецсвязь
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