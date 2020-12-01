Степанов не видит необходимости останавливать транспорт при локдауне

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министерство здравоохранения не видит необходимости останавливать работу общественного транспорта в Украине после введения локдауна. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24", передает УНН.

"Для нас введение любых карантинных ограничений и жесткого карантина связано с одним - нам надо уменьшить давление на медицинскую систему. Это - главный показатель, который мы берем во внимание. Давление уменьшается из-за разрыва цепи передачи болезни. Представим себе, если у нас все закрыто кроме продуктовых магазинов и аптек, но в то же время критическая инфраструктура, которая работает - те же больницы работают, и медицинские работники должны доезжать до больниц или электростанций, и тому подобное. С точки зрения эпидемиологии и того, что у нас все, что будет прописано в жестком карантине, будет закрыто, мы не считаем, что это будет создавать проблему и повлияет на показатели заболеваемости - не закрытие транспорта", - сказал Степанов.

По его мнению, в таком случае в общественном транспорте просто ни при каких условиях "не будет часа пик".

Как сообщал УНН, ранее сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что вопрос закрытия транспорта не поднимается во время консультаций по введению жесткого карантина.