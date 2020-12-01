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В МОН рассказали о проекте “Навчаємось разом” и сотрудничестве с Финляндией

В МОН рассказали о проекте “Навчаємось разом” и сотрудничестве с Финляндией

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня состоялась онлайн-встреча и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и министра образования Финляндии Ли Андерссон, во время которой стороны обсудили приоритеты дальнейшей имплементации проекта “Навчаємось разом” и программы "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает УНН.

"Стороны подтвердили продолжение реформы Новой украинской школы и обсудили приоритеты дальнейшей имплементации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" (другое название “Навчаємось разом”) и программы "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что проект “Навчаємось разом” состоит из трех ключевых кластеров, соответствующих основным потребностям реализации концепции "Новая украинская школа":

• подготовка учителей начальной школы (1-4 классы) на основе компетентностного-ориентированного подхода;

• популяризация образования, повышение уровня восприятия обществом важности образования и необходимости его реформирования;

• улучшение образовательной среды.

"Финляндия готова и в дальнейшем поддерживать образовательную реформу в Украине в проектах “Навчаємось разом” и EU4Skills: Кращі навички для сучасної України". Прежде всего мы пытаемся усилить потенциал учителей, которые довольны нашей поддержкой, и рады поделиться нашим опытом еще и в сфере диджитализации. В Украине реформ много. Очень важно эти результаты поддержать", - отметила министрк образования Финляндии Ли Андерссон.

Сергей Шкарлет добавил, что за 5 месяцев работы было много сделано в развитии и развития реформы НУШ, в проекте “Навчаємось разом” и программе "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".

В частности, в этом году для имплементации программы EU4Skills было отобрано 7 пилотных регионов и 21 учебное заведение. Проведен масштабный аудит 1254 учреждений профессионально-технического и профессионального перед высшими образования. Осуществляются мероприятия по усилению способности региональных советов профессионального (профессионально-технического) образования пилотных регионов. Сегодня Министерство образования и науки работает над усовершенствованием достигнутых результатов, чтобы реформа не испытывала торможения.

Напомним, в октябре и.о. министра образования Сергей Шкарлет подтвердил, что ЕС поможет Украине реформировать образование.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, Финляндия, школа
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