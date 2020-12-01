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Уруский попал в скандал: попытка подкупа и нарушение карантинных ограничений на территории Турции - СМИ

Уруский попал в скандал: попытка подкупа и нарушение карантинных ограничений на территории Турции - СМИ

Олег Уруский

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Вице-премьер министр Украины Олег Уруский оскандалился, нарушив законы Турции во время пребывания на территории государства, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".

"Вице-премьер министр Украины Олег Уруский вновь оскандалился. Еще и на территории другого государства. В Турции. Господин Уруский вел себя неподобающе и оскорбил турецкое гостеприимство", - пишет СМИ.

Сообщается, что речь идет о нарушении карантинных мер. Также предполагается, что имела место попытка подкупа.

"Во время официального визита в Турцию, 26-29 августа 2020 года, министр находился на обеде с турецкими бизнесменами в отеле Çırağan Palace Kempinski, что в Стамбуле. Во время обеда он и депутат Галушко покинули приём и потребовали от турецкого посла Сигиби автомобиль с охраной для перевоза себя любимого в отель, где проходила свадьба дочери Павлюка. Гуляющим на свадьбе и самому Урускому было плевать на то, что в эти дни в Турции был запрет на проведение любых мероприятий в связи с карантином, но за какие-то заслуги, видимо за обещания Уруским продать туркам пакет акций "Мотор Сичи", свадьбу им разрешили", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что празднество вызвало возмущение у местных жителей, в результате чего была вызвана полиция.

"Теперь Уруский и все гости зарегистрированы там как нарушители. Он должен будет ответить по турецким законам. По нашей информации, украинские дипломаты даже сформировали отчёт о данном происшествии, и он был передан главе МИД и премьеру. Кстати, никаких дисциплинарных санкций по отношению к Урускому предпринято не было. А в любой нормальной стране такое бы не смогли замять и отправили бы министра в отставку", - сообщает СМИ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, подкуп
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