Разумков о Бюджете-2021: мы не можем нарисовать то, что хочется

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Рассматривая проект бюджета на 2021 год Верховная Рада исходит из тех показателей, которые прогнозируются Кабинетом Министров, а потому не может удовлетворить желания всех министерств. Об этом в эфире телеканала "112" заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

"Согласно Закону, у нас есть 10 дней, чтобы изучить проект бюджета. Если по тем или иным законопроектам Верховная Рада может позволить себе двигаться быстрее, то бюджет, к сожалению, не такой закон. Это тот документ, по которому все государство будет жить в следующем году. И здесь нужно работать взвешенно и профильному комитету, который сегодня работает над этим важнейшим документом, и всем другим комитетам, которые довольны или недовольны тем проектом, который вернулся из Кабинета министров. Вы знаете об образовании, то недофинансирование, о котором говорят представители профильного комитета. И та позиция, которую мы слышим по другим направлениям, по гуманитарной сфере. И несмотря на большой дополнительный объем, который мы получим в этом бюджете на медицинскую сферу, но у нас новые вызовы, такие как COVID-19. Это все должно быть учтено и отражено в бюджете", - сказал Разумков.

"Все, что зависит от нас, от Верховной Рады, от народных депутатов, мы будем стараться исправить и подкорректировать. Мы не можем быть волшебниками и исходим из тех, объемов и ресурсов, которые прогнозируются Кабинетом министров на следующий год. Мы не можем нарисовать то, что нам бы хотелось", - отметил спикер Парламента.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021.

27 ноября финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду.

Сегодня, 1 декабря, спикер Совета Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.

Отметим, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП - 295,6 млрд грн.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.