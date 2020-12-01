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Ермак взял Арестовича себе в советники - противостоять фейкам и оскорблениям

Ермак взял Арестовича себе в советники - противостоять фейкам и оскорблениям

Алексей Арестович

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Представляя Алексея Арестовичп на встрече с руководителями профильных ведомств, Андрей Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать, отметили в ОП.

"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблениям. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса".

Андрей Ермак выразил надежду, что Алексей Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним, в конце октября военного обозревателя Алексея Арестовича назначено советником украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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