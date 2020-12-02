Рада сегодня рассмотрит изменения в регламент и защиту местных бюджетов

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно опубликования решений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, народные избранники в первом чтении планируют рассмотреть проект закона №4334, который предусматривает, что с 1 января 2021 года официальное опубликование решений Верховной Рады Украины будет осуществляться только в газете "Голос Украины".

Кроме того, запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта №3118 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ.

Нардепы также планируют рассмотреть во втором чтении проект №3628 о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Также во втором чтении планируется рассмотрение проекта Закона №2315 по обеспечению выполнения решения Конституционного Суда Украины относительно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, накануне Верховная Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовку необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине.

Как сообщал УНН, спикер парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что проект Государственного бюджета на 2021 года на этой неделе не будет рассмотрен. В то же время, по его словам, на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия документа.

Также Разумков сообщил, что нардепы до конца недели могут рассмотреть консолидированный законопроект по восстановлению норм е-декларирования.