Изменения ПДД, 30-летие независимости Украины и искусственный интеллект: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 2 декабря, собирается рассмотреть проект постановления о внесении изменений в правила дорожного движения и проекты распоряжений о создании Организационного комитета по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, об одобрении Концепции развития искусственного интеллекта в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Так, правительство планирует рассмотреть проект постановления Кабинета министров Украины о внесении изменений в правила дорожного движения.

Также правительство рассмотрит проекты распоряжений Кабинета министров Украины о создании Организационного комитета по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, о вопросах сбора данных для мониторинга гендерного равенства, об одобрении Концепции развития искусственного интеллекта в Украине.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Швейцарии по украинско-швейцарского проекту "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы СОVID-19" - Проект Фаза І, о привлечении средств займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)".

Также в повестке дня - вопросы о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здоровья на 2020 год, о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на 2020 год и о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству финансов на 2020 год.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав не выносил вопрос о введении жесткого карантина в Украине на заседание правительства 2 декабря.



