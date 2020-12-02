Омбудсмен дал объяснения о языке обслуживания в кафе или супермаркетах с января

КИЕВ. 2 декабря. УНН. С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, обслуживание любым другым языком может осуществляться только по просьбе клиента. Об этом в Facebook написал Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень, передает УНН.

"С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей - украинский! В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке", - отмечает он.

По словам языкового омбудсмена, в супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ни был потребитель - обслуживание должно быть на украинском.

"Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - добавил Кремень.

"В случае нарушения твоих прав на получение информации и услуг на украинском языке обращайся к Уполномоченному по защите государственного языка", - добавил языковой омбсудсмен.

Напомним, ранее Кремень заявлял, что с переходом обучения на дистанционную форму, жалоб о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе стало больше.