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Разумков собирает глав фракций на совещание

Разумков собирает глав фракций на совещание

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал перерыв в заседании парламента и пригласил председателей депутатских фракций и групп собраться в его кабинете на совещание для обсуждения вопроса о возврате ответственности за недостоверное е-декларирования, передает корреспондент УНН.

“Я обращаюсь сейчас к руководителям депутатских фракций и групп: пожалуйста, в 12:00 прошу собраться в моем кабинете, пока будет перерыв, о переговорах, как мы двигаемся дальше в связи с вопросом решения е-декларирования и возвращения ответственности — на 30 минут проведем совещание, чтобы понимать все позиции по этому процессу”, — заявил председатель ВР.

Напомним, накануне, 1 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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