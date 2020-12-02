Верещук запустила опрос: когда вводить "локдаун"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук поинтересовалась в украинцев, когда, по их мнению, лучше вводить "локдаун" в стране. Опрос она запустила в собственном Telegram-канале, передает УНН.

Она предложила три варианта ответов:

▪️ немедленно;

▪️ с 25 декабря;

▪️ со 2 января.

Ответили более 300 респондентов, из них:

▪️ 28% - поддерживают идею ввести локдаун "немедленно";

▪️ 43% - за вариант "с 25 декабря";

▪️ 29% - за то, чтобы локдаун начался с "2 января".

Сама же Верещук считает, что вводить ограничительные меры можно после новогодних праздников.

"Количество людей, которые заразились - уменьшилось, количество людей, которые вылечились - увеличилось. Я не знаю, что и кто на это влияет, я не знаю, как это точно объяснить, я не эксперт в этом, но точно понимаю, что если люди, которые заболели, и не попали в статистику, и не попадут в больницу - будут переносить болезнь в легкой и средней форме, то конечно, локдаун вводить не требуется. В данном случае министр Степанов где-то так и говорит, что давайте еще посмотрим и как можно отсрочим введение таких "драконовских" мер, потому что это действительно очень больно ударит на наш бизнес, наших людей. Я в данный момент поддерживаю именно такую позицию: не спешить, посмотреть", - прокомментировала она.

Добавим, что начало опроса стартовало 1 декабря в 15:34, результаты опроса - по состоянию на 2 декабря 9:30.