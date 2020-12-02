Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,56 0,0621  EUR: 34,22 0,0701 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16965

Локдаун будет соответствовать Конституции, если его вводить исключительно через чрезвычайное положение - Качура

Локдаун будет соответствовать Конституции, если его вводить исключительно через чрезвычайное положение - Качура

Александр Качура

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Вводить локдаун необходимо через введение чрезвычайного положения по представлению Президента и решением СНБО. Все другие способы введения локдауна не соответствуют Конституции. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.

"Я думаю, что правительству надо вспомнить, что локдаун вводит не правительство, у правительства вообще нет таких полномочий, вводит чрезвычайное положение Парламент по представлению Президента и решения СНБО, нет иного порядка. Как бы его не называли "карантин выходного дня", "рабочего дня", "обеденный карантин" и так далее, все это не будет соответствовать Конституции", - отметил он.

По словам нардепа, он будет поднимать вопрос правильного ввода локдауна сегодня на заседании парламента.

"Поэтому я сегодня буду поднимать вопрос, чтобы мы вводили карантин исключительно правильным путем: чрезвычайное положение - предприниматели в этот момент смогут получить компенсацию, за аренду никто не будет платить, социальная помощь, выплаты, все в этот момент останавливается, никакие налоги не уплачиваются, парламент работает на постоянной основе, то есть он работает пока не завершится чрезвычайное положение - это единственный правильный подход, другого не может быть варианта", - добавил Качура.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Так, карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, карантин, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.