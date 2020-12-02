Опрос: Зеленскому доверяют 44% украинцев, не доверяют - 53%

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине рейтинг доверия к политикам до сих пор возглавляет Президент Украины Владимир Зеленский, однако его догоняет мэр Киева Виталий Кличко и бывший глава правительства Владимир Гройсман. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 28-30 ноября 2020 года, передает УНН.

"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, 53% - не доверяют. Виталию Кличко доверяют 33%, Владимиру Гройсману - 31%. Дмитрию Разумкову доверяют 27%, Юлии Тимошенко - 26%. Юрию Бойко - 24%. Петру Порошенко - 23%. Арсену Авакову - 22%", - говорится в результатах исследования.

Также Арсению Яценюку доверяют 15%, Денису Шмыгалю - 15%, Андрею Ермаку - 9%.

Опрос проведен 28-30 ноября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, по результатам опроса "Украина на карантине: мониторинг общественных настроений", проведенного Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года, министр здравоохранения Максим Степанов и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имели наименьший рейтинг недоверия среди украинских политиков.