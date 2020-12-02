Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,56 0,0621  EUR: 34,22 0,0701 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7665

Опрос: Зеленскому доверяют 44% украинцев, не доверяют - 53%

Опрос: Зеленскому доверяют 44% украинцев, не доверяют - 53%

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине рейтинг доверия к политикам до сих пор возглавляет Президент Украины Владимир Зеленский, однако его догоняет мэр Киева Виталий Кличко и бывший глава правительства Владимир Гройсман. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 28-30 ноября 2020 года, передает УНН.

"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, 53% - не доверяют. Виталию Кличко доверяют 33%, Владимиру Гройсману - 31%. Дмитрию Разумкову доверяют 27%, Юлии Тимошенко - 26%. Юрию Бойко - 24%. Петру Порошенко - 23%. Арсену Авакову - 22%", - говорится в результатах исследования.

Также Арсению Яценюку доверяют 15%, Денису Шмыгалю - 15%, Андрею Ермаку - 9%.

Опрос проведен 28-30 ноября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, по результатам опроса "Украина на карантине: мониторинг общественных настроений", проведенного Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года, министр здравоохранения Максим Степанов и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имели наименьший рейтинг недоверия среди украинских политиков.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, рейтинги, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.