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Верещук предлагает вакцинировать украинцев от "ковида" за счет государства

Верещук предлагает вакцинировать украинцев от "ковида" за счет государства

Ирина Верещук

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Народный депутат Ирина Верещук убеждена, что вакцинация от опасных инфекций должна быть за счет государства. Об этом она написала в своем Facebook, передает УНН.

"Испанский грипп в начале XX века - до 50 млн умерших, азиатский грипп конца 50-х годов - до 1 млн умерших, гонконгский грипп конца 60-х - до 4 млн умерших, свиной грипп конца нулевых - до полумиллиона умерших, COVID-19 - на сегодня уже к 1,5 млн умерших", - привела данные Верещук.

Инфекции всегда будут рядом с человечеством. Глобализация, урбанизация и современный социальный уклад делает инфекции особенно опасными, уверяет она.

"Сегодня депутаты будут голосовать за законопроект №4142 "О системе общественного здоровья". Пандемия "ковида" является напоминанием нам, что на самом деле общественное здоровье - это компонента национальной безопасности. А угрозы общественному здоровью могут быть сопоставимы военным угрозам. Именно так государство должно смотреть на защиту общественного здоровья", - отметила Верещук.

Нардеп добавила, что сколько бы государство не инвестировало в общественное здоровье, не делать этого будет еще дороже.

"А еще, я убеждена, что вакцинация от опасных инфекций должна быть за счет государства, потому что так, в конце концов, дешевле для государства", - резюмировала Верещук.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, карантин
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