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Кабмин выделил более 19 млн на зарплату Госаудитслужбе

Кабмин выделил более 19 млн на зарплату Госаудитслужбе

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины перераспределил 19,238 млн гривен по программе “Руководство и управление в сфере финансовых расследований” на заработную плату работникам органов Государственной аудиторской службы, информирует УНН.

Как отмечается в документе, решение принято “в целях материального стимулирования работников, в том числе контрольно-ревизионного состава, задействованных при проведении мероприятий государственного контроля за использованием средств образованного в составе Государственного бюджета Украины фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19”.

Сообщается, что это решение согласовано с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерство юстиции Украины.

Напомним, что ГБР подозревает экс-чиновника Госаудитслужбы и двух директоров предприятий в задании более 5,5 млн грн убытков.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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