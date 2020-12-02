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Кабмин утвердил оргкомитет 30-летия независимости Украины: со Шмыгалем и Ермаком во главе

Кабмин утвердил оргкомитет 30-летия независимости Украины: со Шмыгалем и Ермаком во главе

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Во время сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины принял распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, информирует УНН.

"Предлагается создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Так, сопредседателями оргкомитета предлагается определить Премьер-министра, кем сейчас является Денис Шмыгаль, и руководителя Офиса Президента, должность которого занимает Андрей Ермак.

Соответствующее решение Кабинет министров принял единогласно при одобрении так называемого "пакета документов".

Документ в Кабмин направил министр культуры Александр Ткаченко.

Отметим, что проект разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Указа Президента Украины Владимира Зеленского от 21 октября 2020 года и пункта 1 поручения Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 2 ноября 2020 года.

Напомним, что согласно указу Президента во время празднования Дня Независимости Украины в 2021 году в Киеве пройдет военный парад.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, независимость
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