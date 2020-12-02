"Слуги народа" вечером соберутся на заседание фракции - нардеп

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня в 18:30 планируется заседание фракции "Слуга народа", на которой будут обсуждаться несколько законопроектов - в том числе и законопроект о лжи в декларациях. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент УНН.

"У нас сегодня будет заседание фракции в 18:30, и мы будем обсуждать несколько законопроектов. Среди остальных будет и вопрос деклараций. Я знаю, есть компромиссный законопроект, мы услышим мнения различных коллег, кто говорит, что очень мягкая норма, кто-то говорит, что жесткая - она должна соответствовать Конституции. Поэтому, послушаем профильных специалистов, которые входили в рабочую группу, услышим специалистов, которые сами являются конституционалистами. Мы должны принять такую норму, которая будет соответствовать Конституции. Кому-то это нравится-не нравится, декларирование должно быть прозрачным однозначно, общественный сектор должен иметь возможность мониторить все которые есть доходы и расходы каждого чиновника, поэтому мы должны вернуть декларирование до конца года", - отметил он.

Напомним, 1 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации. Аналогичный законопроект ранее зарегистрировал и Президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, в рабочей группе по КСУ ожидают принятие закона о лжи в декларациях на этой неделе.

Добавим, что народный депутат Украины Ярослав Юрчишин заявил, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение о КСУ.