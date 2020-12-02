Для Нацинститута рака закупят оборудование на более чем 9 млн гривен

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правительство утвердило закупку оборудования в Национальный Институт рака для обследования больных коронавирусной болезнью COVID-19 на более чем 9,3 млн гривен. Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания Кабинета Министров Украины, информирует УНН.

Отмечается, что в период пандемии "актуален вопрос качественной помощи больным с онкологической патологией, у которых нет времени отложить лечение по жизненным показаниям".

"С целью обеспечения качественного и своевременного оказания медицинской помощи онкобольным и эффективного использования средств расходы, которые высвободились направляются на решение неотложных вопросов о необходимости обновления устаревшего и приобретение нового диагностического оборудования, в частности аппарата ИВЛ, анализаторов газов и электролитов, системы иммунохемилюминесцентного анализа, мониторов пациента с сенсорным экраном, экспресс-анализаторов, анализатора иммуноферментного комплекта. Ориентировочная стоимость указанного оборудования составляет 9300,0 тыс. гривен", - говорится в пояснительной записке документа.

Напомним, в следующем году при Институте рака запустят строительство центра диагностики.