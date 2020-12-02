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Нардепы присудили премии ВР для молодежи и педагогов

Нардепы присудили премии ВР для молодежи и педагогов

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада приняла в целом с необходимыми технико-юридическими правками шесть постановлений о премий Верховной Рады Украины для молодежи и педагогов, передает корреспондент УНН.

Так, нардепы большинством поддержали проект постановления о присуждении ежегодной премии ВРУ педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений №3459.

Кроме того, в Раде проголосовали за проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады об установлении ежегодной премии Верховной Рады педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений №4379.

Был принят также проект постановления о внесении изменений в некоторые постановления ВРУ об отмечании молодых ученых №4424 и проект постановления о присуждении премии Верховной Рады Украины молодым ученым за 2019 год, №4425.

В Раде поддержали также в целом с необходимыми технико-юридическими правками проект постановления о присуждении в 2020 году премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма местного самоуправления, №4138, а также проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины о премиях Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления №4159.

Напомним, в прошлом году присудили 30 премий педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, премии, молодежь, преподаватели
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