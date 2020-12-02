Рада ратифицировала ряд международных соглашений

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада Украины поддержала ряд законопроектов о ратификации международных соглашений, в частности, гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии приняли в целом ряд проектов закона о ратификации соглашений с другими странами, в частности:

▪️ Проект Закона о ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Программа повышения надежности подстанций");

▪️ Проект Закона о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА;

▪️ Проект Закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2016 года) (проект "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц");

▪️ Проект Закона о присоединении к Протоколу об устойчивом развитии сельского хозяйства и сельской местности к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат;

▪️ Проект Закона о ратификации поправки к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат по новой статье 12bis "Изменение климата".

Напомним, в ноябре Рада поддержала ряд законопроектов о ратификации международных соглашений и протоколов, в частности, международных автомобильных перевозок и воздушного сообщения.