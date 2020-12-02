В комитете ВР хотят заслушать представителей СБУ из-за венгерского гимна на Закарпатье

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует заслушать 2 декабря на своем заседании представителей СБУ о ситуации на Закарпатье, где во время торжественной сессии одной из ОТО местные депутаты исполнили гимн Венгрии. Об этом заявила председатель подкомитета по вопросам госбезопасности и обороны, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Я буду ставить сегодня на заседании комитета этот вопрос на рассмотрение. Мы хотим услышать от представителей СБУ, какую оценку именно они дают этому факту, потому что политически это (исполнение венгерского гимна - ред.) - неприемлемо. Гимн не является просто песней. Это не что-то такое, что можно выполнять на заседаниях сессий. Это государственный символ", - отметила она.

По словам Верещук, представители комитета хотят понять, насколько систематически происходили эти вещи на Закарпатье и насколько они могут быть связаны с российским влиянием и российской гибридной войной в Украине.

"Мы будем требовать привлечь к ответственности лиц, если они будут признаны виновными в организации такого процесса, в организации выполнения такого гимна", - добавила Верещук.

По ее мнению, Венгрия неоднократно применяла свое членство в НАТО и ЕС как "инструмент давления и шантажа" относительно Украины, что делает и сейчас.

"Венгерская сторона (при всем моем уважении к нашим партнерам) должна понимать, что как бы они отреагировали, если бы у них на заседании их совета состоялось исполнение украинского гимна? Это же сразу уголовное производство!" - отметила Верещук.

Заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки запланировано на 14:30 2 декабря.

Ранее стало известно о том, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине. После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства". Также по этому поводу Венгрия обратилась к ОБСЕ с просьбой направить мониторинговую миссию в регион.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией. Кроме того, посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

В то же время накануне нардеп от "Слуги народа" Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТО Закарпатской области.

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику "Правого сектора", в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.



