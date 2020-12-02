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Нардепы создали ВСК по расследованию пожаров в Луганской области

Нардепы создали ВСК по расследованию пожаров в Луганской области

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Народные депутаты приняли в целом создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления предусматривает создание ВСК по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий или бездействия Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации относительно своевременного реагирования.

Согласно пояснительной записке, принятие постановления позволит осуществить парламентский контроль за проведением досудебного расследования уголовных производств относительно причин возникновения пожаров в 2020 году в Луганской области, и дать оценку действиям ответственных органов государственной и местной власти.

Напомним, Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений от масштабных пожаров на территории Луганской области.

Как сообщал УНН, 30 сентября вдоль линии разграничения в Луганской области возникло 6 масштабных очагов лесных пожаров, впоследствии их стало больше.

По данным полиции, известно о более 10 погибших и двух десятках пострадавших в результате стихии.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, пожары, ВСК ВР, лесные пожары, Луганск и Луганская область
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