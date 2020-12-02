Эксперты отметили работу Буславец во главе Минэнерго

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Эксперты считают, что при Ольге Буславец Минэнерго действовало более прагматично и профессионально, чем раньше. Такое мнение они высказали в ходе подготовки рейтинга министров изданием "Фокус", передает УНН.

"Буславец взяла на себя ответственность и весной сформировала Баланс производства и потребления электроэнергии всеми видами генерации, участвовала в решении вопроса долгов перед шахтерами", - отметил Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий.

При этом он добавил, что решение системного кризиса в энергетике требует не только профессионализма, но и политической воли. Поэтому Буславец в одиночку было с ним сложно справиться.

И тем не менее, напомним, при Буславец удалось вывести шахтеров с полугодового простоя, а также заключить меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифов. Также она уделяла внимание своевременной модернизации АЭС.

Напомним, 20 ноября Ольга Буславец покинула должность и.о. министра энергетики и была назначена первым заместителем. Согласно новому Закону, и.о. министра не могут находиться в должности более 30 дней.