Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,56 0,0621  EUR: 34,22 0,0701 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3675

Общественность продолжает протестовать под стенами Минрегиона, требуя отставки Чернышева

Общественность продолжает протестовать под стенами Минрегиона, требуя отставки Чернышева

фотогалерея

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Акция протеста против коррупции в строительстве, к которой присоединились общественная организация "Стоп свавіллю" и неравнодушные киевляне, переросла в массовое собрание с требованием отставки главы Минрегиона Алексея Чернышева и замглавы профильного комитета Елены Шуляк, информирует УНН.

Общественность организовала "погребальную процессию" с оркестром, который играл печальную музыку. Под стены министерства люди принесли импровизированный "гроб", на котором написано: "Реформа ДАБІ 2019-2020 RIP".

"Они не просто провалили реформы, а организовали преступную коррупционную схему. Мы хотим "похоронить" коррупцию Минрегиона. Поскольку именно министр и является тем ответственным лицом, который скрывает "тело реформ", которое умерло и засмерделось в его кабинете. Мы решили очистить Минрегион от нечистот. Поэтому стараемся заставить министра вынести и отдать нам "труп реформы ГАСИ", - заявил один из активистов.

По его словам, полиция, которая охраняла министерство, не позволила водителю автомобиля с их реквизитом остановиться под стенами здания. Хотя, как объясняет митингующий, он имел право припарковаться там.

"Водитель не стал спорить и уехал на несколько кварталов для разгрузки. Но полицейские по охране Минрегиона отследили его, незаконно проникли в автомобиль и изъяли весь реквизит, который мы подготовили для акции. Фактически - его украли!", - рассказал активист.

Протестующие настаивают, что необходимо срочное присутствие премьер-министра Дениса Шмыгаля и Президента Владимира Зеленского - для принятия решения об увольнении Чернышева и его людей в ГАСИ.

Напомним, 1 декабря митингующие вышли под Минрегион с палатками и плакатами с требованием от Чернышева выйти к ним и отчитываться о своих "достижениях" за 9 месяцев работы. По их словам, они устали от бездействия министра и "преступной коррупционной схемы работы ГАСИ", которая, по убеждению активистов, осуществляется под его руководством.

Источник: УНН
Теги: протесты, Минрегион, ГАСИ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.