Общественность продолжает протестовать под стенами Минрегиона, требуя отставки Чернышева

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Акция протеста против коррупции в строительстве, к которой присоединились общественная организация "Стоп свавіллю" и неравнодушные киевляне, переросла в массовое собрание с требованием отставки главы Минрегиона Алексея Чернышева и замглавы профильного комитета Елены Шуляк, информирует УНН.

Общественность организовала "погребальную процессию" с оркестром, который играл печальную музыку. Под стены министерства люди принесли импровизированный "гроб", на котором написано: "Реформа ДАБІ 2019-2020 RIP".

"Они не просто провалили реформы, а организовали преступную коррупционную схему. Мы хотим "похоронить" коррупцию Минрегиона. Поскольку именно министр и является тем ответственным лицом, который скрывает "тело реформ", которое умерло и засмерделось в его кабинете. Мы решили очистить Минрегион от нечистот. Поэтому стараемся заставить министра вынести и отдать нам "труп реформы ГАСИ", - заявил один из активистов.

По его словам, полиция, которая охраняла министерство, не позволила водителю автомобиля с их реквизитом остановиться под стенами здания. Хотя, как объясняет митингующий, он имел право припарковаться там.

"Водитель не стал спорить и уехал на несколько кварталов для разгрузки. Но полицейские по охране Минрегиона отследили его, незаконно проникли в автомобиль и изъяли весь реквизит, который мы подготовили для акции. Фактически - его украли!", - рассказал активист.

Протестующие настаивают, что необходимо срочное присутствие премьер-министра Дениса Шмыгаля и Президента Владимира Зеленского - для принятия решения об увольнении Чернышева и его людей в ГАСИ.

Напомним, 1 декабря митингующие вышли под Минрегион с палатками и плакатами с требованием от Чернышева выйти к ним и отчитываться о своих "достижениях" за 9 месяцев работы. По их словам, они устали от бездействия министра и "преступной коррупционной схемы работы ГАСИ", которая, по убеждению активистов, осуществляется под его руководством.