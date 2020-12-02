Шмыгаль опроверг мифы о Бюджете-2021 и назвал основные цифры

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Переданный ко второму чтению проект бюджета на 2021 год остался реалистичным для выполнения и сбалансированным в части доходов и расходов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Еще одна важная тема - прект государственного бюджета на 2021, который правительство передало в парламент ко второму чтению. Я остановлюсь на некоторых приоритетах и на тех мифах, которые уже распространились к нему. Бюджет остался реалистичным для выполнения и сбалансированным в части доходов и расходов. Дефицит уменьшен до 5,5%. Во все программы, которые заложены в проекте бюджета, заложено финансирование в полном объеме", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на следующий год в медицинской отрасли будут рекордные расходы в размере 161 млрд грн.

"Это на 30 млрд больше, чем в этом году. И почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. То есть фактически за два года финансирование медицины вырастет более чем на 60% ... Зарплата всех медиков в следующем году будет повышена на 30%", - рассказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что несмотря на слухи, никакие социальные выплаты в следующем году не будут уменьшены.

"Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Поясню важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будет компенсировано благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности благодаря росту минимальной зарплаты", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, в своем Telegram-канале Шмыгаль в продолжение темы бюджета сообщил, что "минималка" вырастет до 6 тыс. гривен уже с 1 января.

"Увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. Грн будет перенесено на 1 декабря следующего года", - написал он.

По его словам, для Национальной службы здоровья предусмотрено 16 млрд грн. То есть, больницы будут обеспечены всем необходимым. И кислородом, и лекарством, и средствами индивидуальной защиты. Еще 2,6 млрд грн предусмотрено на вакцинацию от коронавируса. Правительство также ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить большие объемы вакцины.

"Налоги и дефицит бюджета. Ключевые налоговые ставки такие как ЕСВ, НДФЛ, НДС, военный сбор останутся без изменений. Рост доходов бюджета на более чем 100 млрд грн прежде всего будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики. А также благодаря окончательной ликвидации всех схем в налоговой и на таможне", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что эта работа уже активно ведется и ее результатом стал тот факт, что госбюджет за январь-ноябрь выполнен на 100%.

"В самом же ноябре выполнение госбюджета составило фактически 110%. При этом на Едином казначейском счету по состоянию на 1 декабря находится фактически 20 млрд грн. Например, в 2018 эта сумма составила 17,2 млрд грн. Подчеркиваю: все выплаты для людей будут и в дальнейшем осуществляться вовремя и в полном объеме", - добавил премьер-министр.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021.

27 ноября финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду.

Так, 1 декабря, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.

Отметим, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП - 295,6 млрд грн.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.