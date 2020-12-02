Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,56 0,0621  EUR: 34,22 0,0701 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8055

Боевики планируют с января начать призыв на срочную службу - разведка

Боевики планируют с января начать призыв на срочную службу - разведка

КИЕВ. 2 декабря. УНН. С января 2021 года боевики планируют начать призыв на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает прилагать усилия по поддержанию в готовности к применению оперативной группировки российских оккупационных войск. В связи с низким уровнем укомплектованности личным составом 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты рассматривают вопрос о введении с января 2021 года призыва на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”, — отметил он.

Сообщается, что для изучения отношения т.н. “военнообязанных” к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК во время мобилизационных сборов 23-29 ноября с.г. был проведен анонимный опрос “резервистов”.

“Сейчас только 15% респондентов выразили желание прохождения военной службы. Другие же ответили, что будут оказывать сопротивление всеми способами (около 50%), пытаться оставить временно оккупированную территорию (около 25%), попытаются откупиться или „откосить“ (10%)”, — добавил Шаравара.

Напомним, на Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили режим “тишины”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.