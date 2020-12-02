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Кабмин сделал ряд кадровых изменений

Кабмин сделал ряд кадровых изменений

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

"Кабмин согласовал назначение:

- Вовнюка Анатолия Витальевича - заместителем Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Лоркипанидзе Андрея Юрьевича - заместителем Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ", - сообщил Гончаренко.

Также правительство назначило Сергея Прохорова первым заместителем главы Государственной инспекции градостроительства Украины и временно возложил на него исполнение обязанностей главы.

Кабмин уволил Ирину Овчаренко с должности первого заместителя главы Нацагентства Украины по вопросам государственной службы.

"Кабмин согласовал временное возложение исполнения обязанностей:

- директора ПАО "Украинский институт по проектированию и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры "Днепросвязь" на Турбу Романа Олеговича;

- генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" на Кравца Артема Сергеевича", - сообщил нардеп.

Отметим, что также правительство согласовало увольнение Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, назначения, увольнение
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