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На заседании фракции “Слуги народа” ожидают Шмыгаля и Марченко: будут говорить о Бюджете-2021

На заседании фракции “Слуги народа” ожидают Шмыгаля и Марченко: будут говорить о Бюджете-2021

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На сегодняшнее заседание фракции “Слуга народа” ожидается приезд министра финансов Украины Сергея Марченко для обсуждения Бюджета на 2021 год. Об этом в своем Telegram-канале написав нардеп от фракции “Слуга народа” Александр Качура, передает УНН.

“На заседание фракции сегодня должен приехать Премьер и Министр финансов для обсуждения вопроса государственного бюджета на 2021 год”, — отметил он.

Напомним, сегодня в 18:30 планируется заседание фракции “Слуга народа”, на которой будут обсуждаться несколько законопроектов — в том числе и законопроект о лжи в декларациях.

Как ранее сообщал УНН, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что переданный ко второму чтению проект бюджета на 2021 год остался реалистичным для выполнения и сбалансированным в части доходов и расходов. 

Так, 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021.

27 ноября финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду.

Так, 1 декабря, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.

Отметим, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП — 295,6 млрд грн. 

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Бюджет-2021
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