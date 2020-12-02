В Совете Европы проанализируют выполнение Украиной ряда постановлений ЕСПЧ

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Представители 47 государств-членов Совета Европы на заседании, которое проходит с 1 по 3 декабря, рассмотрят исполнение постановлений Европейского суда по правам человека, касающиеся ряда стран, в том числе Украины. Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте департамента по вопросам исполнения постановлений ЕСПЧ, передает УНН.

Так, на заседании речь пойдет о трех судебных решениях по делам ЕСПЧ против Украины. В частности, о выполнении постановления по делу "М.Р. и Д.Р. против Украины" (№63551/13).

Так, заявители, М.Р. и Д.Р., отец и сын, которые родились в 1958 и 2004 годах соответственно. М.Р. - гражданин Чехии, который проживает в Праге. Дело касалось похищения Д.Р. его украинской матерью после развода его родителей в 2007 году.

В октябре 2009 года М.Р. подал в суд в Украине против бывшей жены о возвращении сына. В июле 2010 года украинские суды постановили вернуть ребенка отцу в Чехию, однако, это постановление до сих пор не выполнено. Более того, сообщается, что украинские суды с тех пор постановили, что в интересах ребенка - продолжать жить с матерью, учитывая, что ребенок "хорошо адаптировался к жизни в Украине".

Между тем, чешские власти предоставили М.Р. единоличную опеку над его сыном.

В ЕСПЧ обязали Украину выплатить гражданину Чехии компенсацию в размере 8000 евро за моральный ущерб и 1526 евро судебных издержек.

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Также в Совете Европы рассмотрят дело "Швец против Украины" (№22208/17).

Заявитель по отцовской линии является дедушкой В., которая родилась в 2011 году и проживала в Киеве до развода родителей в конце 2014 года. После обращения заявителя и отца В. они выяснили, что В. и ее мать (Д.) переехали в Херсон. Попытки заявителя увидеться с В. в Херсоне были безуспешными.

23 июня 2015 года заявитель обратился в Святошинский районный суд Киева, требуя обязать Д. предоставить ему доступ к внучке В. и немедленно вернуть ее в город Киев. Заявитель также ходатайствовал об установлении судом графика регулярных свиданий с внучкой в Киеве.

18 апреля 2016 года суд удовлетворил иск частично. Он установил, что заявитель имел право общаться со своей внучкой и участвовать в ее воспитании, а мать ребенка не могла препятствовать ему в осуществлении этого права. Он также отметил, что в января 2016 года суд, рассматривавший спор между родителями о месте жительства В., определил место жительства с матерью. Следовательно, оснований для обязательства вернуть ребенка в Киев не было.

Заявитель подал апелляционную жалобу, утверждая, среди прочего, что несмотря на установление графика свиданий, суд не решил главного вопроса - отказа матери предоставить заявителю доступ к ребенку.

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Апелляционный суд Киева отметил, что суд первой инстанции правильно рассмотрел пределы рассмотрения дела ввиду того, что заявитель изменил и дополнил свои требования в суд. Заявитель подал кассационную жалобу, утверждая, что суды не обязали Д. позволить ему видеться с ребенком.

14 сентября 2016 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отклонил кассационную жалобу заявителя в связи с необоснованностью.

ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статьи 8 Европейской Конвенции о защите прав человека, а также, что в течение трех месяцев Украина должна выплатить заявителю 3600 евро и дополнительно сумму любого налога, который может начисляться в качестве возмещения морального вреда; эта сумма должна быть конвертирована в национальную валюту по курсу на день выплаты.

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Третьим указанным делом является дело "Гонгадзе против Украины". Решение ЕСПЧ по делу Гонгадзе вступило в силу 8 февраля 2006 года и касалось обвинений в необеспечении защиты жизни журналиста, который был известен критической позицией по отношению к власти, неэффективного расследования его похищения и смерти; унижающего человеческое достоинство обращения с его вдовой, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты.

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

Также рассмотрят выполнение ряда решений против Украины, связанных с "плохими условиями содержания и отсутствием адекватной медицинской помощи".

Как сообщал УНН, Украина, по состоянию на 31 октября текущего года, остается в тройке "лидеров" по количеству жалоб против нее в Европейском суде по правам человека.