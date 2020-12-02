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Проекты Зеленского по поддержке бизнеса рассмотрят в Раде 4 декабря - нардеп

Проекты Зеленского по поддержке бизнеса рассмотрят в Раде 4 декабря - нардеп

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Пакет законопроектов о поддержке бизнеса на карантине, инициированных Президентом Владимиром Зеленским, будет рассмотрен в пятницу, 4 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.

"Пакет законопроектов Президента о поддержке бизнеса #4429-4431 будет рассмотрен в пятницу (04/12)", - написал Железняк.

По его словам, проекты законов, скорее всего, будут рассмотрены по процедуре ad hoc, за основу и в целом.

Как сообщал УНН, накануне Верховная Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовку необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, бизнес, законопроект, Президент, карантин, нардепы
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