Проекты Зеленского по поддержке бизнеса рассмотрят в Раде 4 декабря - нардеп

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Пакет законопроектов о поддержке бизнеса на карантине, инициированных Президентом Владимиром Зеленским, будет рассмотрен в пятницу, 4 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.

"Пакет законопроектов Президента о поддержке бизнеса #4429-4431 будет рассмотрен в пятницу (04/12)", - написал Железняк.

По его словам, проекты законов, скорее всего, будут рассмотрены по процедуре ad hoc, за основу и в целом.

Как сообщал УНН, накануне Верховная Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовку необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине.